Невролог назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта

Расстройство речи, асимметрия лица, нарушение равновесия далеко не все симптомы приближающегося инсульта.

Российский невролог Рустем Гайфутдинов назвал необычные признаки, которые свидетельствуют о приближающемся инсульте. Об этом сообщило издание URA.ru.

Расстройство речи, асимметрия лица, нарушение равновесия далеко не все симптомы приближающегося инсульта. Предшествовать микроинсультам могут головные боли с рвотой, двоение в глазах, заторможенность, высокое давление, нарушение координации. Также могут неметь язык, щеки, кисти рук.

При таких симптомах советуют как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы в будущем предотвратить настоящий инсульт.

Как действовать при инсульте

Если приходящие симптомы сохранялись в течение 15-30 минут, а затем исчезли, не факт, что это не повторится. Нужно пройти обследование, чтобы не получить инсульт в течение года.

В случае инсульта первую медицинскую помощь важно оказать в первые 90 минут. Тогда шансов на восстановление функций мозга будет намного больше.

Чтобы не допустить развитие болезни, важна профилактика: контроль сахара, холестерина, давления, больше движения и правильное питание.

Названы причины возникновения мигрени.

Фото: pixabay