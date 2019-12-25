Невролог назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта

Российский невролог Рустем Гайфутдинов назвал необычные признаки, которые свидетельствуют о приближающемся инсульте. Об этом сообщило издание URA.ru.
Расстройство речи, асимметрия лица, нарушение равновесия далеко не все симптомы приближающегося инсульта. Предшествовать микроинсультам могут головные боли с рвотой, двоение в глазах, заторможенность, высокое давление, нарушение координации. Также могут неметь язык, щеки, кисти рук.
При таких симптомах советуют как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы в будущем предотвратить настоящий инсульт.
Как действовать при инсульте
- Если приходящие симптомы сохранялись в течение 15-30 минут, а затем исчезли, не факт, что это не повторится. Нужно пройти обследование, чтобы не получить инсульт в течение года.
- В случае инсульта первую медицинскую помощь важно оказать в первые 90 минут. Тогда шансов на восстановление функций мозга будет намного больше.
- Чтобы не допустить развитие болезни, важна профилактика: контроль сахара, холестерина, давления, больше движения и правильное питание.
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Фото: pixabay
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