Невролог объяснил, от чего возникает головная боль.

Названы причины возникновения мигрени. Об этом в эфире телеканала "Россия 1 " рассказал доктор медицинских наук, невролог Ринат Богданов. По словам эксперта, головная боль возникает из-за запахов парфюма, чувства голода, а также продуктов, таких как сыр, шоколад и копчености. Они содержат такое вещество как тирамин.

Медик рассказал, что мигрень могут вызвать неправильно подобранные очки, стрессовые ситуации и нарушение режима сна. Головная боль обусловливается нарушениями в работе сосудов. Они сужаются, но расширяются не сразу. Из-за этого увеличивается количество крови, которое поступает в область черепа.

Головной мозг не имеет рецепторов, болеть он не может, но из-за сосудистого спазма нарушается кровообращение, например, затылочной области. Пациент чувствует дискомфорт, головокружение Ринат Богданов, невролог

Эксперт напомнил, что в результате мигрени отекают мозговые оболочки. Интенсивная боль проходит тогда, когда этот отек спадает.

Эксперты выяснили, как бороться с мигренью.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский