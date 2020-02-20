Эксперты выяснили, как бороться с мигренью

Находка позволит создать лекарство от головных болей.

Исследования ученых позволят найти лекарство от мигрени. Сотрудники британского университета Бирмингема провели эксперимент, в ходе которого на испытуемых удалось определить связь неврологических состояний со зрительной корой головного мозга, в частности, с ее гипервозбудимостью.

Результат был получен с помощью специальных тестов, а общий итог исследования позволяет медикаментозно ликвидировать источник болей мозга и саму мигрень, которой страдают миллиарды человек на планете.

Ранее мы сообщали о том, что правительство России разработало ряд мер для улучшения ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин. Основные проблемы – это качество лекарств и их дефицит. По словам Мишустина, приоритет для государства – это жизнь и здоровье людей, тем более детей.