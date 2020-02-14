Правительство разработало меры по улучшению ситуации с лечением онкологии

Основные проблемы – это качество лекарств и их дефицит.

Правительство России разработало ряд мер для улучшения ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.

Основные проблемы – это качество лекарств и их дефицит. По словам Мишустина, приоритет для государства – это жизнь и здоровье людей, тем более детей.

Как подчеркнул Мишустин, никакие экономические выгоды не сравнятся с тем, "как может быстро ребёнок почувствовать себя лучше". А для этого нужны качественные препараты.

Назван средний возраст диагностики рака в России.