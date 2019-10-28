Чаще всего проблемы с раком возникают у пожилых.

Назван средний возраст диагностики рака в России - 64,5 года. Об этом сообщили RT со ссылкой на исследования Российского общества клинической онкологии.

У россиянок онкологические заболевания начинаются раньше, чем у мужчин. В среднем этот показатель равен 64,2 против 64,9 годов. С 2008 года возраст тех, кто впервые заболевает раком, увеличился в среднем на один год.

В возрастной группе до 60 лет у женщин диагностируется онкология в 65,8 процентах случаев, у мужчин -71,3 процентах. Медики считают, что чаще всего болезнь достигает критического значения в старшей возрастной группе. В свой "пик" онкология приводит к формированию опухолей в организме.

Это связано с тем, что злокачественные опухоли в целом и рак в частности — это чаще всего болезнь накопления молекулярных нарушений объяснили специалисты

Отметим, что рак молочной железы встречается чаще всего у россиянок в возрасте от 60 до 74 лет, рак легкого - у пациентов около 65 лет, рак прямой кишки чаще всего проявляется у 66-летних граждан.

Ранее Piter.tv писал о том, что в 2020 году на ОМС в Петербурге потратят 119 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/UCLA Health