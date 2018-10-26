В 2020 году на ОМС в Петербурге потратят 119 млрд рублей

Больше всего денежных средств пойдет на помощь раковым больным.

В 2020 году на обязательное медицинское страхование (ОМС) в Петербурге потратят 119 млрд рублей. Об этом сообщил директор территориального фонда ОМС Александр Кужель на заседании городского правительства.

Почти 92 млрд рублей от общей суммы выделят из федерального фонда ОМС. Норматив на каждого застрахованного петербуржца составит 18 тысяч 974 рубля. Всего в городе застрахованы 5,7 млн жителей.

По словам Кужеля, приоритетной сферой финансирования в следующем году будет онкология. На помощь раковым больным планируется выделить 10,9 млрд рублей. Кроме того, в бюджет ОМС на следующий год заложены 44 млн обращений в поликлиники, более 1,5 млн вызовов скорой помощи, более 1,1 млн госпитализаций.

Ранее мы писали, что три петербуржца отбудут в колонию за многомиллионные аферы со страховыми компаниями.

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