Три петербуржца отбудут в колонию за многомиллионные аферы со страховыми компаниями

Мужчины подделывали страховые случаи, чтобы получить выплату.

Трех петербуржцев, Антона Криницына, Андрея Пантюхова и Филиппа Белюсева, признали виновными в мошенничестве со страховыми компаниями.

Как установил суд, в 2015 году Криницын организовал группу, которая занялась хищением имущества страховым организаций. Его подельниками стали гендиректор ООО "МехМаш" Пантюхов и водитель Белюсев.

Пантюхов заключил с "Ингосстрах" договор на страхование экскаваторов и погрузчика, имевшихся в собственности "МехМаш". Стоимость техники составила 18 млн рублей. Позднее машины отвезли на арендованный участок в Парголово, где два других члена группировки сняли с экскаваторов ковши, гусеницы и башни. Спустя месяц Криницын написал заявление в полицию о хищении мехмашевского имущества. В "Ингосстрахе" отказались выплачивать возмещение, поскольку засомневались в страховом случае.

Аналогичное преступление злоумышленники совершили с компанией "РЕСО-Гарантия" на сумму 14,5 млн рублей.

В суде мужчины вину не признали. Теперь они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Криницын – семь лет, Пантюхов – пять лет, Белюсев – три года.

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Фото: Piter.tv