Полиция раскрыла серию карманных краж у интуристов в центре Петербурга

Воришки отвлекали иностранцев показом сувениров, а после кражи быстро уезжали на машине.

До десяти лет лишения свободы грозит группе карманников, которые обворовывали иностранных туристов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении четверых граждан в возрасте от 38 до 58 лет. Некоторые уже имеют судимости за карманные кражи. Злоумышленников задержали в июне 2018 года.

По данным следствия, карманники обкрадывали интуристов на Невском проспекте, возле храма Спас-на-Крови и Казанского собора. Они воровали кошельки, телефоны, фотоаппараты и другие ценные вещи. Воришки отвлекали иностранцев показом сувениров, а потом быстро уезжали на машине. Дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.

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