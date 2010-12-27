В Петербурге актера из криминального сериала задержали за ограбление магазина

Мужчину подозревают в краже джинсов из ТРК "Адмирал".

Петербургский актер из криминального сериала "Высокие ставки" стал фигурантом уголовного дела. Мужчину задержали за кражу джинсов из магазина в ТРК "Адмирал" на Малой Морской. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Александр Пилюшин взял со стеллажа джинсы стоимостью 2614 рублей 63 копейки, зашел в примерочную, натянул на себя обновку и попытался в таком виде выйти из магазина. Однако на выходе начала пищать рамка, чем привлекла внимание охранника и прохожих. Сделав вид, что ничего не происходит, Пилюшин попытался скрыться с места преступления бегством, однако был задержан за пределами магазина.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Его направили в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что Пилюшин уже попадался на краже мужской куртки и рюкзака. Однако в прошлый раз руководство магазина простило артиста, который полностью возместил ущерб и принес извинения. Дело прекратили в Октябрьском районном суде Петербурга в связи с примирением сторон.

В прошлом году Пилюшин снялся в сериале "Вторая первая любовь". Однако этот опыт нельзя назвать успешным – Александра даже не упомянули в титрах. Наиболее значимым в его карьере называют сериал "Высокие ставки", в котором главную роль исполнил Алексей Нилов. В этом году Пилюшин снимался в сериале "Цыпленок жареный" и сыграл барыгу.

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