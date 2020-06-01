Певец Алексей Воробьев снялся в сериале от Netflix

Алексей Воробьев сыграл русского военного наблюдателя Юрия Телатовича.

В новом американском сериале от Netflix "Космические войска" сыграл российский актер и певец Алексей Воробьев. Об этом он написал в своем Instagram.

С моей последней военной роли в кино меня повысили в звании, и перевели в Космические Войска. Алексей Воробьев

Автор и исполнитель главной роли – комик Стив Карелл. Многим он известен по роли в фильме "Эван всемогущий". События сериала происходят на тайной базе в штатах, где создают особый отряд космических войск для отправки их в космос.

Алексей Воробьев сыграл русского военного наблюдателя Юрия Телатовича, которого все зовут Бобби.

Ранее Netflix вырезал обложку журнала с моделями из "Назад в будущее 2".

Фото: Instagram/ mr.alexsparrow

Видео: YouTube/ Honest Microphone