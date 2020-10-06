В сети появился трейлер фильма "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас

В российский прокат фильм выйдет 22 октября 2020 года.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма "Доктор Лиза". Видеоролик опубликован на YouTube-канале GPM KIT.

В центре сюжета история одного дня из жизни Елизаветы Глинки. Так, главная героиня и её муж готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. Однако в планах у Елизаветы заехать в фонд"Справедливая помощь" принимает пациентов. Главные роли достались Чулпан Хаматовой, Константину Хабенскому, Андрею Бурковскому, Алексею Аграновичу, Татьяне Догилевой и Юлии Ауг.

В российский прокат фильм выйдет 22 октября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Шоу" от автора "Хранителей" Алана Мура.

Видео:GPM KIT/YT