Вышел трейлер фильма "Шоу" от автора "Хранителей" Алана Мура

Фильм представят на кинофестивалях во Франции и Америке.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма "Шоу" от Алана Мура. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Lex Records.

В центре сюжета —человек с множеством личностей, паспортов и талантов. Он приезжает в город в Англии, где постоянно происходят странности. Главный герой пытается найти одного человека и некий артефакт для своего настойчивого клиента. Однако вскоре он обнаруживает, что тонет в зыбучих песках сумеречного мира мертвых.

Фильм намерены представить на кинофестивалях во Франции и Америке.

Ранее мы сообщали о том, что премьеру "Дюны" с Тимоти Шаламе перенесли на 2021 год.

Видео:Lex Records/YT