Премьеру "Дюны" с Тимоти Шаламе перенесли на 2021 год

Дело в неубедительном с коммерческой точки зрения прокате фильма "Довод" Кристофера Нолана.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что выход киноленты "Дюна" перенесли на следующий год. Об этом сообщает Deadline.

По сюжету человечество расселилось по далёким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, где и обитают гигантские песчаные черви. Отметим, что кинолента основана на одноименном романе Фрэнка Герберта. Главные роли в фильме исполнят Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон и Оскар Айзек.

Кинолента должна была выйти 17 декабря 2020 года. Однако авторы проекта решили перенести её. Эксперты полагают, что причина в неубедительном с коммерческой точки зрения прокате фильма "Довод" Кристофера Нолана. Крупные прокатчики решили не рисковать и передвинуть премьеры.

Ранее мы сообщали о том, что премьеру "Чернобыль" Козловского перенесли на апрель 2021 года.

Видео: YouTube / Smasher