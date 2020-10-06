Премьеру "Чернобыль" Козловского перенесли на апрель 2021 года

О причинах переноса ни Козловский, ни компания не поясняют.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что выход "Чернобыля" от Козловского перенесен. Об этом говорится на странице кинокомпании "Централ Партнершип" во "ВКонтакте".

О причинах переноса премьеры ничего не известно. Козловский ещё никак не прокомментировал соответствующее решение. Известно, что выход фильма перенесли на апрель 2021 года.

В центре сюжета ленты — пожарный, инженер и военный водолаз, которые должны спуститься спуститься в самую глубь АЭС и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы.

Главные роли в фильме сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич, Артур Бесчастный, Антон Шварц, Андрей Арчаков и другие.

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Видео:YouTube / Central Partnership