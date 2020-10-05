Мелодрама "Стрельцов" с Александром Петровым возглавила российский прокат

На втором месте рейтинга - боевик Кристофера Нолана "Довод".

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что кинолента "Стрельцов" возглавила российский прокат. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Так, по итогам выходных фильм Ильи Учителя собрал 76,5 миллиона рублей в России и СНГ. Напомним, что в сюжете "Стрельцова" рассказывают о жизни и карьере звезды футбола Эдуарда Стрельцова. Главную роль в фильме сыграл Александр Петров.

Второе место занял фильм Кристофера Нолана "Довод". Кинолента собрала за выходные 47,1 миллиона рублей. Третье место досталось мультфильму Жереми Дегрусона и Бена Стассена "Семейка Бигфутов".

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Видео:YouTube / Central Partnership