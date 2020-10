Петербургская группа Little Big написала песню для продолжения "Бората"

Группа записала кавер-версию "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)".

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что группа Little Big написала песню для второй части "Бората". Об этом музыканты сообщают в соцсетях. Как оказалось, группа записала кавер-версию "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)". Фонаты критично восприняли сотрудничество со скандальным английским актёром Сашей Бароном Коэном. Что за невежество, гордится кавером к такому фильму пишут пользователи Премьера продолжения фильма состоится 23 октября на платформе Amazon Prime. По сюжету главный герой Борат продолжает своё путешествие по Америке. Ранее мы сообщали о том, что съемки второй части "Доктора Стрэнджа" начнутся зимой 2020 года. Видео:Amazon Prime/YT