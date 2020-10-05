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Петербургская группа Little Big написала песню для продолжения "Бората"

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Группа записала кавер-версию "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)".

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что группа Little Big написала песню для второй части "Бората". Об этом музыканты сообщают в соцсетях. 

Как оказалось, группа записала кавер-версию "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)". Фонаты критично восприняли сотрудничество со скандальным английским актёром Сашей Бароном Коэном.

Что за невежество, гордится кавером к такому фильму

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Премьера продолжения фильма состоится 23 октября на платформе Amazon Prime. По сюжету главный герой Борат продолжает своё путешествие по Америке. 

Ранее мы сообщали о том, что съемки второй части "Доктора Стрэнджа" начнутся зимой 2020 года.

Видео:Amazon Prime/YT

Теги: little big, борат 2, фильм борат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка, Кино,

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