Съемки второй части "Доктора Стрэнджа" начнутся зимой 2020 года

Премьера блокбастера запланирована на март 2022 года.

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что съемки Доктора Стрэнджа" стартуют зимой этого года. Об этом Бенедикт Камбербэтч заявил в интервью WathTime.

Напомним, что ранее съемки киноленты отложили из-за пандемии коронавируса. Известно, что вторую часть под названием "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" снимет режиссер Сэм Рэйми.

По словам актера, события в фильме будут связаны с сериалами "Ванда/Вижн" и "Локи". Отмечается, что важную роль в фильме сыграет персонаж Алая ведьма.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй.

Фото:кинопоиск