Актер Бенедикт Камбербэтч намерен разместить у себя украинских беженцев

По словам актера, "каждый должен сделать все, что в его силах".

Британский актер Бенедикт Камбербэтч примет участие в государственной программе. Он предоставит свое жилье украинским беженцам. Об этом актер упомянул в воскресенье в интервью телеканалу Sky News на 75-й церемонии вручения наград премии BAFTA.

По словам актера, "каждый должен сделать все, что в его силах". Он пришел на вручение наград премии BAFTA в смокинге со значком в цветах флага Украины. Камбербэтч добавил, что необходимо "делать больше, чем просто носить значок". Он призвал людей жертвовать деньги и оказывать давление на политиков. Они должны создавать своего рода убежище для беженцев.

Было рекордное число людей, разместивших беженцев у себя дома, и я сам также надеюсь принять в этом участие. Бенедикт Камбербэтч, британский актер

Ранее мы сообщили, что фильм "Власть пса" получил главный приз премии BAFTA.

Видео: YouTube / The Upcoming