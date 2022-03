Фильм "Власть пса" получил главный приз премии BAFTA

В своей речи режиссер Джейн Кэмпион поблагодарила за свой успех актеров, сыгравших главные роли в фильме.

Вестерн "Власть пса" (The Power of the Dog, 2021) режиссера Джейн Кэмпион получила главный приз премии BAFTA – "Выбор критиков" (Critics Choice Awards) как лучший фильм. Трансляцию церемонии показывал телеканал TBS.

За награды BAFTA боролись "Вестсайдская история" (West Side Story,2021) Стивена Спилберга и "Белфаст" (Belfast, 2021) Кеннета Браны. Фильмы представили в 11 номинациях. Несмотря на это, вестерн Кэмпиона смог выиграть главный приз. Кроме того, Кэмпион получила награду за лучшую режиссуру. В своей речи она поблагодарила за свой успех актеров, сыгравших главные роли в фильме.

Критики высоко оценили фильм "Белфаст". Кинолента получила награды в категориях "Лучший актерский состав" и "Лучший молодой актер". Южнокоррейский проект Netflix "Игра в Кальмара" (2021) стал лучшим зарубежным сериалом. "Тед Лассо" (Ted Lasso, 2020 – н.в.) не только был признан лучшим сериалом, но и получил награды за лучшую роль второго плана в мужской и женской категориях и премию за лучшую мужскую роль.

Видео: YouTube / BAFTA