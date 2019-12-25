ФНПР: с 1 сентября нельзя будет снижать премии более чем на 20% от зарплаты

Яков Купреев объяснил, в чем будет заключаться преимущество для работника.

Максимальное уменьшение премии с первого сентября 2025 года не сможет превышать 20 процентов от месячного заработка сотрудника. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства ТАСС поделился руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев. Эксперт указал, что на данный момент часто работодатели делят заработную плату так, чтобы сотрудник может получать 20 тысяч рублей в качестве оклада, а 80 тысяч - в качестве премии. И в случае дисциплинарного проступка работодатель может лишить подчиненного всей премии, то есть в итоге работник получит за свой труд всего 20 тысяч рублей на руки.

Новые поправки в Трудовой кодекс РФ с 1 сентября позволят избежать таких ситуаций - теперь размер удержания в связи с лишением премии из-за дисциплинарного проступка должен быть не больше 20% от всей ежемесячной заработной платы. Яков Купреев, глава ФНПР

Специалист пояснил, что если в компании премирование регулируется коллективным договором, то с осени в нем нужно будет четко прописывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты. Такие изменения в Трудовой кодекс поддержали профсоюзы. По мнению аналитиков, изменения сделают систему выплат премий более прозрачной.

Средняя номинальная зарплата в Петербурге превысила 117 тыс. рублей.

Фото: Pitet.tv