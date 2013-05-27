Свыше 1,6 тыс. жительниц Петербурга посетили ярмарку вакансий

Более 1,6 тыс. жительниц Петербурга посетили ярмарку вакансий "Профессиональный мир женщин" в Гранд-отеле "Европа". Ее организовал кадровый центр при поддержке городского комитета по труду и занятости населения, сообщили в Смольном.

В очном формате в мероприятии поучаствовали 34 работодателя. Это медицинские учреждения, транспортные предприятия, промышленные компании, организации сферы услуг и торговли. Еще восемь компаний присоединились к ярмарке в заочном формате. Кроме того, петербурженки получили практическую помощь: карьерные консультанты помогли скорректировать резюме, также они готовили девушек к собеседованиям.

В прошлом году благодаря участию в ярмарках работу нашли свыше 2,3 тыс. женщин.

