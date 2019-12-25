Петербуржцы назвали идеальную продолжительность отпуска

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, треть россиян считают оптимальным продолжительностью отпуска именно один месяц. Опрос проводился среди представителей трудоспособного населения страны.

Короткий отпуск привлекает немногих: всего лишь 5% респондентов хотели бы отдохнуть десять дней. Две недели устраивают 15%, три недели предпочитают 18%. Четверть всех опрошенных готова провести в отпуске целый месяц и даже больше (24%). Однако женщины чаще соглашаются на двух- или трехнедельный отдых, тогда как мужчины чаще высказываются за месячный и более длительные отпуска.

Молодежь до 35 лет реже выбирает долгий отдых: каждые четвертые довольствуются двумя неделями (26%), примерно столько же хотят отдохнуть три недели (23%). Среди граждан старше 35 лет выбор чаще падает на четырехнедельный отпуск (39%), причем эта тенденция усиливается среди старшего поколения.

Также выяснилось, что граждане со средним специальным образованием значительно чаще выпускников вузов видят идеальный отпуск именно в одном месяце (41% против 30%). Высокодоходные респонденты (зарабатывающие свыше 200 тыс. руб.) проявляют больший интерес к длительным отпускам: 33% выбирали месяц отдыха, еще четверть предпочтёт более длительное путешествие.

Ранее петербуржцам назвали вакансии с зарплатами от 200 тыс. рублей в марте.

