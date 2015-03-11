Петербуржцам назвали вакансии с зарплатами от 200 тыс. рублей в марте

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии в крупных городах России и отобрал самые интересные предложения марта. В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.

В Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 150 000 рублей в месяц — в топе вакансий Петербурга, Волгограда, Краснодара, Красноярска, Новосибирска.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 120 000 рублей в месяц разместили работодатели Красноярска, Воронежа, Перми и Омска.

В Москве в топ вошла вакансия руководителя строительного проекта, в Петербурге — начальника юридического отдела, в Волгограде — главного энергетика, в Воронеже — директора по развитию, в Нижнем Новгороде — руководителя пищевого производства, в Уфе — руководителя отдела закупок, в Челябинске — заведующего производством.

Фото: Pxhere