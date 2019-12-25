Петербуржцам рассказали о работе инклюзивных театров

На круглом столе в пресс-центре spb.aif.ru обсудили развитие инклюзивного театра в Петербурге. Это не только форма искусства, но и важный социальный инструмент, делающий творчество доступным для всех.

Руководитель, режиссёр, хореограф инклюзивного театра Дома народного творчества Петербурга Максим Гордеев подчеркнул, что его задача — ставить качественные спектакли, а не вызывать жалость. Его коллектив, где самому младшему артисту 3 года, а старшему 51, адаптирует постановки под возможности каждого участника.

Руководитель некоммерческой организации "Мир да лад" Алексей Сухов отметил важность системного подхода и создания экосистемы для артистов и зрителей с особенностями. Он привёл в пример мюзикл "Дева Рейна" на жестовом языке, который помог привлечь внимание к проблемам глухих людей.

Меняется и техническая доступность театров: в Петербурге всё больше спектаклей сопровождаются тифлокомментариями для незрячих и переводом на жестовый язык. Проект ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ стал двигателем этих перемен, помогая театрам грамотно внедрять инклюзивные практики.

Фото: Пресс-служба Комитета по культуре Петербурга