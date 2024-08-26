Зарплата таксистов в Петербурге за год выросла до 205 тыс. рублей

Северная столица остается лидером СЗФО по числу вакансий для водителей.

К Международному дню таксиста аналитики hh.ru проанализировали рынок труда водителей в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе. Исследование показало, что город уверенно удерживает позицию главного работодателя региона: на Северную столицу приходится половина всех вакансий для таксистов в СЗФО. При этом предлагаемая зарплата за год выросла на 13% — до 179,5 тысячи рублей.

По итогам 2025 года в Северо-Западном федеральном округе разместили более 2,3 тысячи вакансий для водителей такси. Половина из них открыта в Петербурге. На втором месте — Ленинградская область с долей 11%, третью строчку занимает Мурманская область (4%).

В феврале 2025 года медианная предлагаемая зарплата таксиста в городе составляла 158,5 тысячи рублей. К февралю 2026-го она увеличилась на 13% — до 179,5 тысячи рублей. Вилка предложений сейчас колеблется от 150 до 205 тысяч рублей. Наиболее опытные водители, работающие в премиум-сегменте, могут рассчитывать на зарплату до 260 тысяч рублей.

При этом ожидания соискателей отстают от реальных предложений: медианная зарплата, которую хотят получать водители, составляет 100 тысяч рублей. Аналитики предупреждают: фактический доход таксиста может отличаться от цифр в вакансиях, так как он зависит от сезонности, тарификации (эконом, комфорт и т. д.), количества машин на линии и пиковых периодов. Также нужно учитывать расходы: топливо, обслуживание, аренду автомобиля, комиссию агрегатора.

Главное требование работодателей — наличие водительских прав категории B (упоминается в 15% вакансий). Также ценятся опыт пассажирских перевозок (9%), знание устройства автомобиля и навыки мелкого ремонта (по 7%), ориентация по карте и грамотная речь (по 5%). Иногда встречаются специфические запросы — например, знание английского языка для работы с иностранными туристами.

Ранее Piter.TV сообщал, что автоэксперт поддержал работу самозанятых в такси на своих машинах.

