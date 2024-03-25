  1. Главная
Автоэксперт поддержал работу самозанятых в такси на своих машинах
Сегодня, 8:24
Автоэксперт поддержал работу самозанятых в такси на своих машинах

По его словам, такая инициатива актуальна в регионах, где в противном случае службы такси прекратят работу полностью.

Автоэксперт Петр Шкуматов поддержал работу самозанятых в такси на своих машинах. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, такая инициатива актуальна в регионах, где в противном случае службы такси прекратят работу полностью. Шкуматов напомнил, что в России есть две модели функционирования такси: столичная, где все таксисты находятся в так называемом "белом" положении, и региональная, где таковых меньшинство.

Также Шкуматов заявил, что многие из водителей работают в такси лишь частично, а не на постоянной основе. Он подчеркнул, что если эти люди уйдут с рынка, то такси в регионах встанет.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме раскритиковали идею нового налога ради камер видеонаблюдения.

Фото: Piter.tv

