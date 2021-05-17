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Опубликован трейлер нового сезона сериала "Пацаны"

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Премьера состоится на сервисе Amazon Prime Video 3 июня.

Amazon Prime Video опубликовала тизер-трейлер третьего сезона сериала "Пацаны". Видеоролик опубликован на YouTube.

Зрители увидят историю группы неэтичных супергероев. По сюжету они поклоняются богам. Параллельно с этим главных героев преследуют повстанцы. Они представляют угрозу для жизни каждого. Действия происходят во вселенной Vought. В главных ролях: Карл Урбан, Энтони Старр, Джек Куэйд, Лаз Алонсо и другие. Премьера состоится на сервисе Amazon Prime Video 3 июня.

Ранее мы сообщили, что Sony Pictures объявила о приостановке деятельности.

Видео: Youtube/Prime Video

 

Теги: кино, сериал пацаны, трейлер
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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