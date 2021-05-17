Вице-премьер Крыма Мурадов: Украина пыталась "прощупать" противовоздушную оборону полуострова

Несколько дней назад российские средства ПВО сбили над Крымом украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 "Стриж".

Украинская разведка пыталась "прощупать" противовоздушную оборону Крыма. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ, вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.

Несколько дней назад российские средства ПВО сбили над Крымом украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 "Стриж". По словам Мурадова, его запустили из Одессы. На территории поселка Рауховка Березовского района расположена 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолетов-разведчиков. Как отметил Мурадов, беспилотники со стороны Украины летят не в первый раз.

За восемь лет они несколько раз пытались спровоцировать вооруженный конфликт. Мурадов напомнил о захвате крымских рыболовецких судов, похищениях местных жителей и про вооруженную провокацию осенью 2018 года.

Ранее Трамп допустил начало Третьей мировой войны из-за ситуации в Украине.

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