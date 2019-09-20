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Опубликован трейлер фильма "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй

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Премьера назначена на 22 октября.

В воскресенье, 4 октября, в сети появился трейлер киноленты "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй в главной роли. Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

В сюжете киноленты история мальчика, который вместе с бабушкой отправляется отдыхать и во время отпуска сталкивается с ведьмами. Как оказалось, в том же отеле проходит слёт ведьм, которые хотят превратить детей мышей. В актерском составе заявлены Октавия Спенсер и Стэнли Туччи. 

Премьера назначена на 22 октября.

Ранее мы сообщали о том, что вышел первый трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович.

Видео:Warner Bros. Pictures/YT

Теги: warner bros pictures, фиьм ведьмы, энн хэтэуэй
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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