Вышел тизер хоррора "Оружие"

Мировая премьера состоится 8 августа.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый тизер фильма "Оружие". Режиссером картины выступил Зак Креггер.

Фильм расскажет о загадочном исчезновении детей в небольшом городе, которые ушли из домов одной ночью. В этом деле могут быть замешаны некие потусторонние силы или действия загадочного маньяка.

В главных ролях сыграли Джош Бролин, Джулия Гарнер, Бенедикт Вонг и другие. Мировая премьера состоится 8 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Последнее завтра".

Видео: YouTube / Warner Bros.