  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:45
55
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел тизер хоррора "Оружие"

0 0

Мировая премьера состоится 8 августа.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый тизер фильма "Оружие". Режиссером картины выступил Зак Креггер.

Фильм расскажет о загадочном исчезновении детей в небольшом городе, которые ушли из домов одной ночью. В этом деле могут быть замешаны некие потусторонние силы или действия загадочного маньяка.

В главных ролях сыграли Джош Бролин, Джулия Гарнер, Бенедикт Вонг и другие. Мировая премьера состоится 8 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Последнее завтра".

Видео: YouTube / Warner Bros.

Теги: warner bros pictures, оружие, тизер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии