Вышел дублированный трейлер фильма "Последнее завтра"

Премьера в России состоится 29 мая.

Кинокомпания "Атмосфера Кино" представила дублированный трейлер фильма "Последнее завтра". Режиссером картины выступил Трей Эдвард Шульц.

Сюжет фильма расскажет историю музыканта, который страдает от бессонницы. Герой отправляется в путешествие с незнакомкой, которая постепенно раскрывает всю суть его личности.

В главных ролях сыграли Эйбел Тесфайе (The Weeknd), Дженна Ортега и Барри Кеоган. Премьера в России состоится 29 мая.

Ранее мы сообщали, что Райан Гослинг снимется в новом фильме "Звездных войн".

Видео: YouTube / Атмосфера Кино