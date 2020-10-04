Вышел первый трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович

Ролик был представлен на Comic Con Russia 2020.

В воскресенье, 5 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Охотника на монстров". Ролик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Фильм снят по одноименной серии видеоигр и рассказывает о лейтенанте Артемис и ее солдатах с Земли, случайно попавших в параллельный мир.

Из-за пандемии коронавируса её перенесли на 23 апреля 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили на весну 2021 года.

Видео:Sony Pictures Entertainment/YT