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Вышел первый трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович

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Ролик был представлен на Comic Con Russia 2020.

В воскресенье, 5 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Охотника на монстров". Ролик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Фильм снят по одноименной серии видеоигр и рассказывает о лейтенанте Артемис и ее солдатах с Земли, случайно попавших в параллельный мир. 

Из-за пандемии коронавируса её перенесли на 23 апреля 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили на весну 2021 года.

Видео:Sony Pictures Entertainment/YT

Теги: sony pictures entertainment, милла йовович, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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