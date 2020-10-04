Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили на весну 2021 года

Ранее премьеру переносили с апреля на 20 ноября 2020 года.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" снова отложили. Об этом говорится в Twitter картины киностудий MGM и Universal Piсtures.

Теперь премьера намечена на 2 апреля 2021 года.

...выход "Не время умирать", 25-го фильма о Джеймсе Бонде, отложен до 2 апреля 2021 года с тем, чтобы его могли посмотреть зрители во всем мире James Bond

Напомним, что роль главного антагониста исполнил Рами Малек. К образу агента 007 вернулся Дэниел Крейг. Саундтрек к киноленте написала певица Билли Айлиш.

Ранее мы сообщали о том, что Пол Андерсон снимет фильм в Петербурге.

Видео:YouTube / Universal Pictures Russia