Пол Андерсон снимет фильм в Петербурге

Он отметил, что локация фильма — подарок для Миллы Йовович, голливудской звезды с русскими корнями.

В воскресенье, 4 сентября, стало известно о том, что знаменитый режиссер Пол Андерсон намерен снять свой следующий фильм в Петербурге. Об этом он заявил на фестивале Comic Con Russia Online.

Андерсон отметил, что локация для съемок — подарок для Миллы Йовович, голливудской звезды с русскими корнями. Напомним, что актриса является также женой режиссера.

Я буквально сейчас заканчиваю сценарий, это сюрприз будет для Миллы, место действия там - Санкт-Петербург Пол Андерсон

Кинолента получила название "Охотник на монстров". Фильм снят по одноименной серии видеоигр и рассказывает о лейтенанте Артемис и ее солдатах с Земли, случайно попавших в параллельный мир. Проект выйдет в прокат в 2021 году.

Ранее мы сообщали о том, что победителем шоу "Голос 60+" стала 91-летняя петербурженка.

Фото:фан группа милы йовович/вк