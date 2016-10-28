Пол Андерсон снимет фильм в Петербурге

В воскресенье, 4 сентября, стало известно о том, что знаменитый режиссер Пол Андерсон намерен снять свой следующий фильм в Петербурге. Об этом он заявил на фестивале Comic Con Russia Online.
Андерсон отметил, что локация для съемок — подарок для Миллы Йовович, голливудской звезды с русскими корнями. Напомним, что актриса является также женой режиссера.
Я буквально сейчас заканчиваю сценарий, это сюрприз будет для Миллы, место действия там - Санкт-Петербург
Пол Андерсон
Кинолента получила название "Охотник на монстров". Фильм снят по одноименной серии видеоигр и рассказывает о лейтенанте Артемис и ее солдатах с Земли, случайно попавших в параллельный мир. Проект выйдет в прокат в 2021 году.
Ранее мы сообщали о том, что победителем шоу "Голос 60+" стала 91-летняя петербурженка.
Фото:фан группа милы йовович/вк
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