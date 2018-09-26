Опубликован трейлер фильма "Охотник на монстров" с Миллой Йовович

Фильм должен был выйти в начале этого года, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер киноленты "Охотник на монстров". Видеоролик опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU.

По сюжету лейтенант Артемис, возглавляет команду солдат армии США, которая после странной грозы они переносятся на планету, заполненную монстрами. На чужой планете они пытаются выжить и помешать монстрам проникнуть через открытый портал на Землю. В фильме снялись Мила Йовович, Рон Перлман, Миган Гуд, Диего Бонета и Ти Ай.

Премьера киноленты запланирована на начало 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер четвертого сезона сериала "Корона".

Видео:SonyPicturesRU/YT