HBO Max продлил сериал "Бортпроводница" на второй сезон

Сериал "Бортпроводница", где главную роль исполнила звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко, продлили на второй сезон. Об этом объявила компания HBO Max.
В сюжете история про бортпроводницу самолёта, которая оказывается вовлечена в неожиданную интрижку с одним из пассажиров. И всё бы хорошо, но на утро героиня понимает, что её спутник погиб, а сама она не помнит произошедшего. Многосерийный фильм поставлен по одноименному роману Криса Бохджаляна.
Съемки второго сезона стартуют в 2021 году.
Ранее мы сообщали о том, что вышел первый трейлер перезапуска хоррора "Поворот не туда".
Видео: HBO Max/YT
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