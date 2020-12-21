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HBO Max продлил сериал "Бортпроводница" на второй сезон

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Съемки нового сезона стартуют в 2021 году.

Сериал "Бортпроводница", где главную роль исполнила звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко, продлили на второй сезон. Об этом объявила компания HBO Max.

В сюжете история про бортпроводницу самолёта, которая оказывается вовлечена в неожиданную интрижку с одним из пассажиров. И всё бы хорошо, но на утро героиня понимает, что её спутник погиб, а сама она не помнит произошедшего. Многосерийный фильм поставлен по одноименному роману Криса Бохджаляна. 

Съемки второго сезона стартуют в 2021 году.

Ранее мы сообщали о том, что вышел первый трейлер перезапуска хоррора "Поворот не туда".

Видео: HBO Max/YT

Теги: hbo max, nhtqkth, кейли куоко
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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