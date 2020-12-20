Вышел первый трейлер перезапуска хоррора "Поворот не туда"

В воскресенье, 20 декабря, в сети появился трейлер перезапуска хоррора "Поворот не туда". Ролик опубликован на YouTube-канале Saban Films.
По сюжету компания друзей из маленького городка Западной Вирджинии отправляется в поход по туристическому маршруту Аппалачская тропа. Дорога приводит их совершенно не туда, куда они планировали изначально попасть.
Отметим, что этот фильм станет седьмым в серии.
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Общага", снятого по роману Алексея Иванова.
Видео: Saban Films/YT
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