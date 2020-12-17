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Вышел трейлер фильма "Общага", снятого по роману Алексея Иванова

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О дате премьеры пока не сообщается.

В четверг, 17 декабря, в сети появился трейлер фильма "Общага", снятый по роману Алексея Иванова.  Ролик опубликован на YouTube-канале SonyPictures.

В фильме рассказывается история о первокурснике Забеле, спекулянте Игоре, поэте Иване и "местных нимфах" Нелли и Свете. Студенты наслаждаются жизнью и свободой, но всё меняется после внезапного самоубийства одной из однокурсниц. В актерском составе заявлены Ирина Старшенбаум, Юлия Ауг и Никита Ефремов.

О дате премьеры пока не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован второй тизер сериала "Ванда/Вижн" от Marvel.

Видео: SonyPictures/YT

Теги: ирина старшенбаум, никита ефремов, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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