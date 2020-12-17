Опубликован второй тизер сериала "Ванда/Вижн" от Marvel

Премьера состоится в декабре 2020 года на Disney+.

В минувшую среду, 16 декабря, в сети появился новый тизер сериала "Ванда/Вижн" от Marvel. Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.

По сюжету Вижн, который ранее погиб от рук Таноса, каким-то образом воскрес и живет счастливой жизнью с Вандой в американском пригороде. Другие детали мини-сериала пока не раскрываются. По словам экспертов, сериал "ВандаВижн" каким-то образом будет связан с фильмом "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия".

Премьера состоится в декабре 2020 года на Disney+.

Ранее мы сообщали о том, что вышел первый трейлер ремейка сериала "Крутой Уокер" с Джаредом Падалеки.

Видео: Marvel Entertainment/YT