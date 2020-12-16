Вышел первый трейлер ремейка сериала "Крутой Уокер" с Джаредом Падалеки

Оригинальное шоу выходило в эфир с 1993 по 2001 год.

В среду, 16 декабря, в сети появился трейлер ремейка сериала "Крутой Уокер" с Джаредом Падалеки в главной роли. Ролик опубликован на YouTube-канале WALKER TEXAS RANGER CW.

По сюжету полицейский Уокер, два года работавший под прикрытием, возвращается в Остин. Вместо отдыха ему предстоит борьба с преступностью.

Работать над фильмом начали в январе 2020 года. Дата премьеры пока не разглашается.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix показала новый трейлер комедийного мультсериала "Разочарование".

Видео: WALKER TEXAS RANGER CW/YT