Вышел первый трейлер ремейка сериала "Крутой Уокер" с Джаредом Падалеки

В среду, 16 декабря, в сети появился трейлер ремейка сериала "Крутой Уокер" с Джаредом Падалеки в главной роли. Ролик опубликован на YouTube-канале WALKER TEXAS RANGER CW.
По сюжету полицейский Уокер, два года работавший под прикрытием, возвращается в Остин. Вместо отдыха ему предстоит борьба с преступностью.
Работать над фильмом начали в январе 2020 года. Дата премьеры пока не разглашается.
Ранее мы сообщали о том, что Netflix показала новый трейлер комедийного мультсериала "Разочарование".
Видео: WALKER TEXAS RANGER CW/YT
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