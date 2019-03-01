Вышел трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович

Премьера киноленты запланирована на начало 2021 года.

В четверг, 19 ноября, в сети появился новый трейлер фильма "Охотник на монстров". Видеоролик опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU.

По сюжету лейтенант Артемис, возглавляет команду солдат армии США, которая после странной грозы они переносятся на планету, заполненную монстрами. На чужой планете они пытаются выжить и помешать монстрам проникнуть через открытый портал на Землю. В фильме снялись Мила Йовович, Рон Перлман, Миган Гуд, Диего Бонета и Ти Ай.

Премьера киноленты анонсирована на начало 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что "Чудо-женщину 2" выпустят в кинотеатрах и на HBO Max.

Видео:SonyPicturesRU/YT