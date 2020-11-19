"Чудо-женщину 2" выпустят в кинотеатрах и на HBO Max

Съемки "Чудо-женщины" завершились еще два года назад.

В среду, 19 ноября, стала известна новая дата премьеры второй части киноленты "Чудо-женщины". Об этом пишет издание Variety.

Напомним, что фильм должен был выйти 2 октября. Однако позже Тоби Эммерих объявил новую дату выхода —25 декабря. Фильм выйдет на потоковом сервисе HBO Max. Однако для тех стран, где потоковый сервис недоступен, премьеру в кинотеатрах передвинула на неделю раньше. Так, российские зрители увидят вторую часть супергеройского кино — 16 декабря.

Действие сиквела развернется через 70 лет после событий первой части. Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он скупает различные магические артефакты, желая найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. В поисках ему помогает специалист по древней истории, доктор Барбара Энн Минерва. В ее руки попадает некий артефакт, который превращает ее в дикую, кровожадную кошку Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра. В итоге бизнесмен обращается за помощью к Чудо-женщине.

Ранее мы сообщали о том, что заполняемость кинотеатров, театров и концертных площадок урежут до 25% в Петербурге.

Видео:Warner Bros./YouTube