Заполняемость кинотеатров, театров и концертных площадок урежут до 25% в Петербурге

в городе действует постановление, по которому количество зрителей в зале не должно быть более 50% от числа зрительских мест.

В четверг, 19 ноября, стало известно о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому театры и кинотеатры с 1 декабря должны ограничить наполняемость залов до 25%. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве пресс-служба администрации.

Напомним, что пока в Северной столице действует постановление, по которому количество зрителей в зале не должно быть более 50% от числа зрительских мест.

Ранее мы сообщали о том, что владельцы ТЦ предложили свои коронавирусные ограничения.

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