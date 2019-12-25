Владельцы ТЦ предложили свои коронавирусные ограничения

Предприниматели обратились к вице-губернатору Евгению Елину.

Владельцы бизнеса в Петербурге обратились к вице-губернатору Евгению Елину и главе регионального Роспотребнадзора Наталии Башкетовой с предложением коронавирусных ограничений, сообщила "Фонтанка".

Так, владельцы ТЦ готовы нести ответственность, чтобы их снова не закрыли. Совместно с ассоциацией "Деловая Россия" бизнесмены предложили ввести новые ограничения, чтобы снизить число посетителей ТЦ, это позволит избежать полного закрытия. Предприниматели предложили ограничить посещение ТРК для детей младше 14 лет без сопровождения взрослых, а также ввести новый норматив посещаемости: один человек на 8 квадратных метров. Также необходимо разделить потоки людей на входах.

Ранее мы писали, что власти Петербурга рассказали о перспективе новых коронавирусных ограничений.

Фото: Piter.tv