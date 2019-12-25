Власти Петербурга рассказали о перспективе новых коронавирусных ограничений

Смольный планирует выйти на плато распространения коронавирусной инфекции не раньше середины декабря.

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик поделился, что власти города планируют выйти на плато распространения коронавирусной инфекции в Петербурге не раньше середины декабря. Об этом чиновник заявил в ходе круглого стола "Фонтанки" во вторник, 17 ноября.

Власти ориентируются на прогноз Политехнического университета, согласно которому пик ожидается в середине первого месяца зимы, либо в начале января. Глава комитета уточнил, что заболеваемость растет, но хотелось бы продержаться на том уровне коронавирусных ограничений, которые действуют уже сейчас. Например, запрет на ночную работу общепита Кирилл Соловейчик охарактеризовал как "неприятный шаг", но это ограничение еще "не ограничение бизнеса".

Позиция экономического блока — жестко соблюдать стандарты, но не останавливать работу предприятий подчеркнул Соловейчик.

Ранее мы писали, что за выходные в Петербурге стало меньше ушедших на карантин школьных классов.

Фото: Piter.TV