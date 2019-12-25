За выходные в Петербурге стало меньше ушедших на карантин школьных классов

На обучение с использованием удалённых технологий переведены 64 класса в 27 школах.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что в Петербурге уменьшилось количество классов, которые ушли на карантин. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию.

Известно, что в настоящий момент в городе на Неве на дистанционное обучение переведены 64 класса в 27 школах. Также на "удалёнку" отправлены 15 групп в 5 детских садах.

Отмечается, что на прошлой неделе на обучение с использованием удалённых технологий были переведены 69 классов в 33 школах, а также 13 групп в 8 детсадах.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вступили в силу новые ограничения для пожилых.

Фото:Piter.TV