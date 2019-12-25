В Петербурге вступили в силу новые ограничения для пожилых

Изменения в постановление №121 внёс губернатор Александр Беглов.

С понедельника, 16 ноября, в Петербурге начали действовать новые ограничения из-за COVID-19. Изменения в постановление №121 внёс губернатор Александр Беглов.

Работодатели должны перевести на удаленную работу всех сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также для этих категорий граждан снова введена самоизоляция. Покидать место пребывания можно в случае обращения за медицинской помощью. Также разрешается ходить в ближайшие магазины, гулять с домашними животными, выносить мусор, заниматься спортом.

Также на выходных начали действовать ограничения на проведение мероприятий с более чем 50 участниками. Также организации культуры теперь могут продавать билеты только на 50% посадочных мест.

Фото: Piter.tv