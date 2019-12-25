В Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения с 14 ноября

Они будут действовать до 15 января 2021 года.

Александр Беглов подписал постановление о новых коронавирусных ограничениях, которые будут действовать с 14 ноября по 15 января. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- С 14 ноября запрещено проводить в помещениях и на улице любые мероприятия численностью более 50 человек. При большем количестве участников требуется согласование с властями.

- В помещениях госучреждений приостанавливается работа клубов и кружков.

- С 16 ноября в кинотеатры, концертные площадки, театры и иные культурные организации не будут допускать посетителей с входным билетом без указания зрительского места (например, с входом на танцпол). Запрещены и к продаже подобные билеты. Количество посетителей в зале может быть не более 50%. Исключение: мероприятия, на которые по состоянию на 11 ноября уже продана большая часть билетов.

- С 16 ноября работодатели обязаны перевести работников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями на удаленную работу.

Исключение: педагоги, медики, работники транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

- С 16 ноября граждане возрастом 65+ и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию. Исключение: работники указанных выше отраслей. Для доставки продуктов и медикаментов эти граждане могут обратиться к волонтерам.

В Петербурге осталось 7% свободных коек для больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV