В Петербурге осталось 7% свободных коек для больных коронавирусом

У городских властей есть планы, какие дополнительные мощности можно подключить.

На 11 ноября в Петербурге свободны всего 7% коек, а именно ―605. При этом за день госпитализировали 789 человек. Об этом на заседании Законодательного собрании сообщил вице-губернатор Олег Эргашев, передал корреспондент Piter.TV.

Количество госпитализаций на этой неделе, по сравнению с прошлой, увеличилось на 18%. Сейчас больных коронавирусом принимают 20 больниц, 16 из которых городские, а 4 ― федеральные. Чтобы не задействовать многопрофильные стационары широкого профиля власти собираются перепрофилировать ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России, ФГБУ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России, Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии. Также готовят три павильона во временном госпитале в "Ленэкспо".

Депутат ЗакСа Петербурга попросил Смольный представить конкретный план действий при ухудшении ситуации с COVID-19. По словам Максима Резника, сейчас "много нагнетания и мало фактов".

Фото: Piter.TV