Депутат ЗакСа Петербурга попросил Смольный представить конкретный план действий при ухудшении ситуации с COVID-19

Парламентарий указал на то, что никакой конкретики нет.

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник попросил вице-губернатора города Олега Эргашева представить конкретный план действий при ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По словам Резника, сейчас "много нагнетания и мало фактов". Он потребовал раскрыть информацию о том, какие карантинные меры и когда собираются вводиться, передал корреспондент Piter.TV.

При ответе на вопрос Эргашев обратил внимание на то, что меры вводятся по постановлению главного санитарного врача. Город хочет пройти "вторую волну" таким образом, чтобы экономика не пострадала, однако если ситуация будет ухудшаться и дальше, то ограничительные меры все-таки придется вводить. Какие именно ― не сообщается.

О новых ограничениях предупреждал и губернатор Александр Беглов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в "Ленэкспо" готовят три павильона для приема больных COVID-19 средней тяжести.

Фото: Piter.TV